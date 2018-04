Após Carioca, Gabriel mira novos títulos no Botafogo Promessa das categorias de base do Botafogo, o volante Gabriel conquistou no último domingo o seu primeiro título pelo clube ao faturar o Campeonato Carioca. Aos 20 anos, ele celebrou o feito e agora espera ajudar o time a levantar novos troféus na sequência desta temporada. Além disso, avaliou que o título consagrou o trabalho desenvolvido desde o ano passado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.