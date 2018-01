Neymar pode voltar a jogar contra o Málaga, diz técnico do Barcelona

O atacante Neymar pode participar do jogo do Barcelona contra o Málaga pelo Campeonato Espanhol em casa no sábado, já que está recuperado de caxumba, disse o técnico Luis Enrique nesta sexta-feira.

O breve afastamento de Neymar privou o Barça de um terço de seu ataque letal, composto ainda pelos também sul-americanos Luis Suárez e Lionel Messi. O trio estabeleceu um recorde no futebol espanhol ao marcar 122 gols em todas as competições na última temporada, quando a equipe conquistou a trinca de títulos da liga nacional, da Liga dos Campeões e da Copa do Rei. Neymar ficou fora das Supercopas da Europa e da Espanha neste mês, assim como da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic de Bilbao no último fim de semana, a primeira partida da atual campanha do clube.

"Ele parece estar em ótima forma, praticamente recuperado ou recuperado e em condições normais para uma jogador que não conseguiu treinar durante quase duas semanas", declarou o treinador. "Ele é um jogador que pesa pouco, muito magro, e consegue voltar à plena forma muito rapidamente", acrescentou o ex-meio-campista do Barça e da seleção espanhola."Um jogador com uma forma física diferente seria praticamente descartado. Ele tem treinado muito bem e amanhã (sábado) vamos ver que decisão vamos tomar."