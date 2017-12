Após chegada da seleção, brasileiros tomam ruas de Berlim A capital da Alemanha, Berlim, foi invadida por bandeiras e camisas do Brasil e a cidade já respira a estréia da seleção de Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, nesta terça-feira, contra a Croácia. "Temos torcedores de todo o mundo aqui. Mas os brasileiros são inconfundíveis e todos estão curiosos e ansiosos para ver como o Brasil vai jogar em seu primeiro teste", resumiu Dieter, um comerciante alemão que participa da organização dos eventos para torcedores que chegam à cidade. No Portão de Brandemburgo, um dos marcos da capital e local onde estava situado o Muro de Berlim, podem ser encontrados torcedores de todo o mundo, cada um dos seus trajes e promovendo festas a seu modo. Os irmãos João e Roberto, de Recife, são dois dos inúmeros brasileiros que decidiram viajar até a Alemanha, mesmo sem ter ingressos. "A festa vale a viagem, mesmo se for para ficar de fora do estádio", disse Roberto, de 25 anos. Nas ruas próximas à igreja Gedechnis, destruída parcialmente durante a Segunda Guerra Mundial, barracas com comidas brasileiras e caipirinhas trabalham até a madrugada, em ritmo de samba e forró. "Que pena que o Brasil não jogará todas suas partidas por aqui", lamenta Dona Marisa Ribeiro, que há 23 anos vive em Berlim. "Nunca vi tanta animação assim entre a comunidade brasileira por aqui", completou. Os eventos relacionados aos brasileiros são tantos que até igrejas servem de palco para eventos ligados à Copa do Mundo. Em uma delas, no sul da cidade, o ex-jogador Paulo Sérgio daria um testemunho de sua experiência religiosa e até como isso tudo influenciou sua carreira que atingiu seu auge com a conquista do tetracampeonato no Mundial dos Estados Unidos, em 1994. Nesta segunda-feira, o cantor Gilberto Gil ainda promete lotar uma das praças da cidade com seu show. Na terça, será a vez de Ivete Sangalo animar os torcedores, principalmente aqueles que não conseguirem entradas para ver o Brasil.