Um dos clássicos mais antigos e também de maior rivalidade do futebol brasileiro promete parar Campinas. Depois de cinco anos, o dérbi campineiro volta a acontecer neste sábado pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 19 horas, Guarani e Ponte Preta se enfrentam no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

O primeiro dérbi foi realizado em 1912 e esse será o de número 191. O último aconteceu pelo Campeonato Paulista de 2013 e terminou com a vitória da Ponte Preta sobre o Guarani, por 3 a 1, no Brinco de Ouro. No geral, o time alviverde leva vantagem sobre o rival alvinegro: 66 vitórias contra 62 dos alvinegros, além de 62 empates. É um duelo centenário parecido a Corinthians e Palmeiras; Grêmio e Internacional ou Cruzeiro e Atlético-MG.

"Acho que este confronto está entre os cinco clássicos mais empolgantes do Brasil" – diz Careca, ex-seleção brasileira e que se consagrou num dérbi quando tinha apenas 17 anos, em 1978, ao marcar dois gols. No total, balançou as redes 118 vezes com a camisa do clube, terceiro maior da história. Hoje com 57 anos e com passagens por Napoli-ITA, São Paulo e seleção brasileira, o ex-artilheiro aposta em uma vitória alviverde por 2 a 1.

"A rivalidade continua apesar de cinco anos sem acontecer o clássico. O dérbi aquece tudo: cidade, torcida e até o jornalismo. São muitas histórias, é muita rivalidade. Vejo como um dos principais clássicos do país. É diferente dos jogos entre os times da Capital, porque são só dois na cidade, tem um significado maior", apontou o ídolo nacional.

O ex-meia Piá, camisa 10 da Macaca no início dos anos 2000, adota o mesmo discurso de Careca. Mesmo tendo disputado vários clássicos por Corinthians e Santos, o ídolo pontepretano acredita que o dérbi é diferente pelo fato de Campinas ter apenas os dois clubes. Sua aposta, porém, é 2 a 0 para a Ponte mesmo atuando na casa do rival.

"O dérbi é um campeonato à parte. Quando cheguei não sabia a importância do jogo. Atuei por Santos e Corinthians, mas em nenhum lugar vi uma rivalidade como a de Campinas. Na Capital, são vários clássicos. Eu vejo Campinas pequena para o tamanho do dérbi. Os nervos ficam aflorados, é uma loucura. Quando chegava a semana do dérbi, tinha jogador que ficava em casa. Eu gostava do dia a dia, daquela muvuca", comentou Piá, que tem 43 anos e é gerente de futebol no Independente de Limeira.

O ex-zagueiro Oscar Bernardi, ídolo da Ponte Preta, afirmou que os anos sem clássicos transformaram o encontro. "O tempo sem dérbi acirrou a rivalidade. Tem uma expectativa muito grande, principalmente pelos torcedores. Campinas sentia falta desse clima", afirmou.

Maior jogador da história da Ponte Preta, o meia Dicá, aos 68 anos, fica recluso por semanas antes do dérbi. Por três décadas ele vestiu a camisa 10 da Macaca, tendo recebido há dois anos um busto único no salão nobre do Majestoso. Mas ele evita fortes emoções e mantém sua rotina em todos os jogos do time de coração. Não vê pela televisão, nem mesmo ouve pelo rádio. Depois só pergunta para alguém como foi o jogo e no dia seguinte pega mais informações sobre o que aconteceu.

De acordo com Piá, o diferencial era sentir o clima do clássico. E as duas diretorias tentaram isso. Na última terça-feira, os clubes anunciaram que fariam treinamentos abertos para seus torcedores na sexta-feira: às 17 horas no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, e às 18 horas no Brinco de Ouro da Princesa.

No entanto, por questão de segurança, e determinação da Polícia Militar e do Ministério Público, as duas atividades serão realizadas com os portões fechados. Os estádios são separados por apenas 800 metros e uma avenida. A antiga Avenida dos Esportes agora se chama Ayrton Senna e tem sido palco de muitos conflitos.

TORCIDA ÚNICA

Pela primeira vez ao longo da história, o dérbi será realizado com torcida única. Desde o ano passado que o Ministério Público determinou que os principais clássicos do Estado teriam a presença apenas de torcedores do time mandante. Assim, o duelo deste sábado poderá ser acompanhando apenas por bugrinos. Resta aos pontepretanos se reunirem na frente da televisão ou ouvir o jogo pelo rádio. Em casa, sozinho ou com amigos, ou em bares e botecos de esquinas.

A lotação do Brinco vai estar completa. São esperadas 18 mil pessoas no maior evento esportivo da cidade de 1,2 milhão de habitantes. Curiosamente os dois rivais se revezam em pesquisas de opinião como quinta força da cidade, atrás em tamanho de torcidas dos grandes clubes do Estado (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos).

"Eu não gostaria de jogar com torcida única, porque o que te motiva dentro de campo são os torcedores dos dois lados. Mas, hoje em dia, isso é necessário devido ao alto número de pessoas agressivas, porque muitos vão para o estádio para procurar confusão. É triste. Vai ter que ter uma mobilização muito grande nos arredores do estádio.

Essa semana já tivemos problemas, então, o clima está muito tenso entre os lados", comentou Zenon, há quase três décadas atua como analista esportivo. Atualmente com 64 anos, o ex-jogador foi um dos destaques do time bugrino na sua maior conquista: o título Brasileiro de 1978. Ele brilhou ao lado de Careca, Renato e Zé Carlos, em um 'quarteto mágico'.

E o clima de tensão já se instalou em Campinas. Há algumas semanas, quando o Guarani conquistou a Série A2 do Paulista, integrantes da Fúria Independente, do Bugre, invadiram a sede da Torcida Jovem, da Macaca, e protagonizaram um quebra-quebra. Na semana passada, no dia em que os ingressos começaram a ser vendidos no Brinco de Ouro, membros das organizadas dos dois clubes se enfrentaram nos arredores do estádio. O saldo: 20 pessoas foram presas.

HERÓIS IMPROVÁVEIS

O chamado "Dérbi do Século" reuniu Guarani e Ponte Preta na semifinal do Campeonato Paulista de 2012. Diante de um Brinco de Ouro lotado, o time alvinegro saiu na frente com gol de Caio aos 39 minutos do primeiro tempo. Principal jogador bugrino, o meia Fumagalli havia dado lugar para Medina um pouco antes devido a uma contusão. O torcedor, que antes lamentou a saída do ídolo, mais tarde iria comemorar.

No começo do segundo tempo, Fábio Bahia deixou tudo igual para o Guarani. Depois disso, brilhou a estrela de Medina. O jogador que saiu do banco de reservas marcou aos 23 e aos 41 minutos, garantindo o time alviverde na grande final do Paulistão, onde perderia para o Santos de Neymar.

"Aquela semifinal foi inesquecível. O protagonista era o Fumagalli e não eu. Pude entrar e marcar meu nome na história do dérbi. Hoje, todo mundo me conhece na cidade. Eu, inclusive, casei com uma campineira. Fiquei um pouco nervoso na hora em que o Vadão (treinador) me chamou para entrar no lugar do Fumagalli, porque não vinha jogando, não estava entrando. Mas foi uma coisa espetacular", lembrou Medina, que tem 28 anos e atualmente defende o Náutico na Série C do Brasileiro.

Do lado da Ponte Preta é impossível falar em dérbi em sua história mais recente e não lembrar de Darío Gigena. Contratado junto ao Colón-ARG e até então desconhecido da torcida, o atacante argentino caiu nas graças dos torcedores alvinegros ao marcar três gols – o famoso hat-trick - no clássico válido pelo Campeonato Brasileiro de 2003, em pleno Brinco de Ouro.

Na época, a Ponte Preta passava por graves problemas financeiros, com salários atrasados e correndo risco de rebaixamento. Por tudo isso, o Guarani era considerado favorito. Após o primeiro tempo terminar empatado sem gols, a estrela de Gigena brilhou na etapa final, quando marcou três vezes, sendo duas de pênalti. Nas comemorações, o atacante colocou uma máscara de macaco e fez a festa junto aos torcedores.

Não é a toa que ganhou uma bandeira e ainda tem uma forte ligação com o clube, tanto que acompanhou os jogos contra Vélez Sarsfield-ARG e Lanús-ARG, na Argentina, na campanha do vice na Sul-Americana de 2013. "O dérbi significou muito em minha vida, em minha carreira. Nunca vou esquecer quando cheguei em Campinas e o Kiko (dirigente pontepretano na época) mostrou o calendário para mim e disse: Darío é esse jogo. Contra o Guarani tem que fazer gols e ganhar. Isso mostrou a dimensão do duelo. Foi o melhor jogo que fiz e fiquei muito feliz, em olhar para a torcida e ver muita gente emocionada e feliz. Por isso eu gosto tanto da Ponte Preta", comentou Gigena. Hoje, com 40 anos e já aposentado, o ex-jogador mora na Argentina, mas vez ou outra vai para Campinas assistir aos jogos no meio da torcida. Na sua casa ele tem uma piscina que tem o escudo da Ponte Preta no fundo.

MISTER DÉRBI

Hoje comandando a seleção brasileira feminina e com passagens por muitos clubes, Vadão é conhecido como "Mister Dérbi". O apelido se deve pelo fato dele jamais ter perdido o clássico campineiro em nove confrontos. O treinador de 61 anos comandou o Guarani em cinco jogos - quatro vitórias e um empate - e a Ponte Preta em quatro - uma vitória e três empates.

Se Umberto Louzer e Doriva quiserem, aí vai uma dica: "Todos os detalhes são importantes, mas o eu percebi que às vezes você é melhor que o adversário, está mais entrosado, mas a cobrança é muito grande de todos os lados, todo mundo fica mais tenso, mais aguerrido. Então, eu acho que o mais importante é o controle da emoção, o lado psicológico. Isso é fundamental para manter a postura de jogo que o time está acostumado", avisou Vadão, que vê o confronto deste sábado bastante equilibrado e sem favoritos.

OS TIMES

Guarani e Ponte Preta chegam ao 191.º dérbi em pé de igualdade nesta Série B. Os dois times somaram três pontos nas três primeiras rodadas: uma vitória e duas derrotas. Enquanto os alviverdes ganharam a única partida que fizeram no Brinco de Ouro - 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa -, os alvinegros pontuaram apenas como visitantes - 1 a 0 diante do Criciúma.

Sem jogar há dez dias, o Guarani fechou todos os treinamentos dessa semana para a imprensa e por isso a escalação inicial ainda é um mistério. O técnico Umberto Louzer não terá o zagueiro Philipe Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-GO, por 3 a 2, em Goiânia. Seu companheiro Anderson sentiu uma lesão muscular e ainda é dúvida. Assim, a zaga bugrina deve ser formada pelos estreantes Éverton Alemão e Edson Silva.

O time alviverde ainda terá outras novidades. Os atacantes Erik e Bruno Mendes voltam a ficar à disposição depois de desfalcarem o Guarani nas três primeiras rodadas por suspensão e contusão, respectivamente. Já o lateral-esquerdo Marcílio foi liberado pelo departamento médico e retorna no lugar de Kevin. É a principal força de momento pelos lados do Brinco, com a base do time campeão da Série A2 Paulista, que garantiu o retorno à elite estadual em 2019.

Diferente do rival, que teve tempo para treinar, a Ponte Preta entrou em campo na última quarta-feira, quando perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da proximidade entre as partidas, o técnico Doriva vai realizar mudanças entre os titulares.

Desfalques contra o time por terem defendido outros clubes na Copa do Brasil, o zagueiro Reginaldo, o meia Danilo Barcelos e o atacante André Luis estão à disposição. O volante Marciel, que vinha atuando improvisado na esquerda, e o atacante Felippe Cardoso estão com as vagas entre os titulares bem ameaçadas.

Após o rebaixamento do campeonato brasileiro do ano passado, a Ponte Preta tentou fazer do Paulistão uma competição de experiências e quase de seu mal: só escapou do rebaixamento na última rodada. Como consolo, depois conquistou o Troféu do Interior, confirmando a fama de ser um time acostumado a ressurgir das cinzas.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X PONTE PRETA

GUARANI: Bruno Brígido; Lenon, Éverton Alemão, Edson Silva e Marcílio; Baraka, Ricardinho, Bruno Nazário, Rondinelly e Erik; Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

PONTE PRETA: Ivan; Igor, Renan Fonseca, Reginaldo e Orinho; André Castro, Paulinho e Tiago Real; André Luis, Felippe Cardoso e Danilo Barcelos. Técnico: Doriva.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Horário: 19 horas

Na TV: SporTV

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).