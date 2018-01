Após cinco meses, Lúcio volta ao Bayer O Bayer Leverkusen é antepenúltimo colocado na Alemanha, está com a corda no pescoço e ameaçado de rebaixamento. Por isso, na tentativa de fugir da Segunda Divisão o time que até o ano passado brigava por títulos pode ter neste domingo o reforço de Lúcio. O zagueiro campeão do mundo está afastado há mais de cinco meses, por causa de contusão, mas deve reaparecer no duelo com o Schalke, em casa. "Estou pronto para entrar", garante o ex-jogador do Inter de Porto Alegre. "Se não tiver nenhuma dor, sinto que posso jogar tanto quanto ou até mais do que quando me machuquei." Lúcio acredita que vale qualquer sacrifício, neste momento, para tirar o time da situação delicada. O técnico Thomas Hoerster, que assumiu em fevereiro, concorda com seu atleta, mas não pretende forçar a volta. Em sua avaliação, o melhor é colocar Lúcio no segundo tempo. "Depois de tanto tempo fora do time, não terá condições de jogar os 90 minutos", calcula. Lúcio adverte que não conseguirá salvar a equipe "sozinho". Jogos deste sábado - Hansa Rostock 0 x Hertha Berlim 1, Werder Bremen 0 x Wolfsburgo 1, Borussia Dortmund 1 x Bayern Munique 0, 1860 Munique 1 x Hamburgo 1, Nuremberg 0 x Arminia Bielefeld 0, Energie Cottbus 1 x Moenchengladbach 1, Hanover 2 x Kaiserslautern 1.