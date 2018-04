Após cinco temporadas, volante Valencia dá adeus ao Fluminense

Depois do lateral-esquerdo Carlinhos, que foi para o São Paulo, o Fluminense se despede de mais um jogador. Desta vez, é o volante colombiano Valencia que deixa o clube. O atleta, que já teve passagens pela seleção de seus país, estava no time tricolor carioca desde 2010 e, por enquanto, ainda não tem destino definido para a próxima temporada.

"Passei por excelentes momentos no Fluminense. Conquistei os principais títulos da minha carreira jogando pelo clube", afirmou Valencia, que, atuando na equipe carioca, conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) e um Estadual (2012). "Foram quatro temporadas de empenho forte. Sempre dei o meu melhor e saio com o sentimento do dever cumprido".

O contrato de Valencia se encerra neste mês e o Fluminense optou por não renovar o contrato. Sem o apoio da patrocinadora Unimed, que rompeu a parceria com o clube nesta semana, o clube tricolor vai trabalhar em 2015 com um caixa mais restrito. Com isso, é possível que nos próximos dias jogadores importantes do elenco sigam caminho semelhante ao do colombiano.