Eurico reaparece no Vasco e é exaltado por Jorge Henrique

Depois de ser submetido a uma delicada cirurgia na última quarta-feira, Eurico Miranda reapareceu no Vasco já nesta segunda e acompanhou o treino que o elenco comandado pelo técnico Jorginho realizou no final da tarde. O presidente vascaíno precisou passar por um procedimento de lobectomia, por causa de um câncer de pulmão, e teve seu retorno ao trabalho exaltado pelo atacante Jorge Henrique em entrevista coletiva.

"Para gente é um orgulho ter o Eurico como presidente. Até porque ano passado ele nos blindou de uma forma sensacional, nos apoiando de todas as maneiras. Ver ele assim, sorrindo depois de uma cirurgia, mostra que ele está melhor que muita gente. Desejo plena recuperação e tenho certeza que ele está muito bem", ressaltou o jogador, que cumprimentou Eurico assim como todos os outros jogadores do elenco nesta segunda.

Jorge Henrique também festejou o fato de que o Vasco será o único time com um estádio grande à disposição para a disputa do Campeonato Carioca - Maracanã e Engenhão estão fechados por estarem já cedidos para as disputas da Olimpíada do Rio. O Maracanã, por sua vez, só será entregue ao Governo do Estado do Rio no dia 15 de abril. A gestão do local, entretanto, está sendo discutida entre o governo e a Concessionária Maracanã, que parece interessada em romper o contrato de concessão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vai ajudar (poder atuar em São Januário), pois vamos jogar no estádio onde estamos acostumados a estar e treinar todos os dias. Conhecemos cada pedaço do campo. Então saímos na frente nesse quesito", acredita o atacante, que se prepara para encarar o Madureira no próximo domingo, às 17 horas, no estádio vascaíno, na estreia do Campeonato Carioca.