Após cirurgia bem-sucedida, Neto deve ter alta nesta sexta-feira

Após ser submetido a uma cirurgia bem-sucedida no joelho, na quarta-feira, o zagueiro Neto deve ter alta nesta sexta-feira, segundo o departamento médico da Chapecoense. O defensor, um dos três jogadores que sobreviveram ao acidente aéreo de 2016, ainda não tem prazo de retorno aos gramados.

"A cirurgia foi tudo bem. Houve uma reconstrução do ligamento cruzado posterior e um tratamento de lesão condral, ou seja de cartilagem do fêmur. Era uma lesão importante na cartilagem. Não houve nenhuma intercorrência na cirurgia. Provavelmente ele vai embora do hospital amanhã [sexta]", declarou o médico Carlos Mendonça, nesta quinta.

O médico não informou a previsão de tempo de recuperação do atleta de 32 anos, que ainda tenta fazer sua volta aos gramados. Um ano e quatro meses após a tragédia, Neto ainda tenta recuperar a parte física e técnica para voltar a defender a Chapecoense.

Desde o acidente, ele só entrou em campo duas vezes, em jogos amistosos ou festivos. Contra o Barcelona, apenas participou do pontapé inicial, em 2017. E, no fim do ano passado, esteve em campo durante 71 minutos, em referência ao número de mortos no acidente, num jogo festivo na Arena Condá.

A expectativa inicial era de que Neto voltasse aos campos ainda em 2017, mas a perspectiva de uma nova cirurgia, confirmada somente na quarta, impediu seu retorno na reta final do Brasileirão do ano passado, quando a Chapecoense obteve a vaga na fase preliminar da Copa Libertadores - o time já foi eliminado.

Neto foi um dos quatro brasileiros que sobreviveram à tragédia com o avião da LaMia, no fim de novembro de 2016, na Colômbia. O lateral Alan Ruschel e o goleiro Jakson Follman são os outros jogadores sobreviventes - o outro brasileiro foi o jornalista Rafael Henzel. Dos atletas, somente Ruschel conseguiu fazer seu retorno aos gramados. Follman teve parte da perna direita amputada, mas assinou contrato recentemente para se tornar "embaixador" e relações públicas do clube.