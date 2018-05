Após cirurgia bem-sucedida, Real segue sem fixar prazo para volta de Gareth Bale

O Real Madrid divulgou comunicado oficial para confirmar que Gareth Bale foi submetido com sucesso a um cirurgia no tornozelo direito, terça-feira, em Londres. O clube, porém, não estipulou um prazo estimado de recuperação para o retorno do astro galês aos gramados.

Por meio da nota divulgada em seu site, além de confirmar que a operação foi bem-sucedida, o Real apenas se limitou a informar quais foram os especialistas que realizaram o procedimento e o local onde o mesmo ocorreu na capital inglesa.

"Nosso jogador Gareth Bale foi operado com sucesso da lesão no tendão fibular do seu tornozelo direito. A operação foi realizada no King Edward VII Hospital, de Londres, pelo doutor James Calder e pelo doutor do Real Madrid Mikel Aramberri, sob a supervisão do doutor Jesús Olmo, chefe dos serviços médicos do Real Madrid", informou o clube, por meio do curto comunicado que divulgou.

Bale se lesionou de forma mais grave na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, no último dia 22, em Portugal, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Embora o clube não tenha estabelecido um prazo previsto para o retorno do jogador de 27 anos aos gramados, ele deverá ficar afastado por pelo menos dois meses, pois esse tipo de lesão costuma exigir um período de 60 a 90 dias de recuperação.

Ainda sem saber quando poderá voltar a contar com Bale, o Real Madrid enfrenta o Barcelona no clássico do próximo sábado, às 13h15 (de Brasília), no Camp Nou, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O time madrilenho está disparado na liderança da competição, com seis pontos de vantagem justamente sobre o Barça, o vice-líder, e o Sevilla, terceiro colocado, atrás da equipe catalã apenas nos critérios de desempate.