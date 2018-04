Após cirurgia de Rafael, Cruzeiro acerta volta de goleiro emprestado ao Coritiba

A cirurgia do goleiro Rafael e seu afastamento pelas próximas semanas pegaram o Cruzeiro de surpresa e acabaram mudando os planos até do Coritiba. Isso porque nesta quarta-feira, o time mineiro exigiu o retorno de Elisson, goleiro que estava emprestado ao clube paranaense.

Sem Rafael, reserva imediato de Fábio, o técnico Paulo Bento teria para esta vaga somente o jovem Lucas França, de 20 anos, que nunca jogou pelos profissionais do Cruzeiro. Por isso, a diretoria e a comissão técnica avaliaram a necessidade de pedir o retorno de Elisson, emprestado ao Coritiba no início do ano.

Elisson tem 29 anos e começou a carreira nas divisões de base do próprio Cruzeiro. Ele rodou por Guarani, Cabofriense, Itaúna, Uberaba, Rio Branco, Nacional, Villa Nova e Rio Verde, antes de voltar ao time celeste em 2013. Como reserva, participou do bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014 e do título mineiro de 2014.

Já Rafael tem 26 anos e é o substituto natural de Fábio. O goleiro, no entanto, sofreu uma fratura no quarto dedo da mão direita no aquecimento do confronto diante do Fluminense, no último domingo. Ele foi submetido a cirurgia na última terça e já receberia alta do hospital nesta quarta.