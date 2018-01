Após cirurgia, Eusébio deixa a unidade de terapia intensiva O ex-jogador Eusébio da Silva Ferreira, de 65 anos, deixou nesta terça-feira a unidade de terapia intensiva do Hospital da Luz, em Lisboa, um dia após realizar uma bem-sucedida cirurgia cardíaca. O lendário jogador da seleção portuguesa foi submetido a uma operação devido a uma obstrução nas artérias carótidas, responsáveis por irrigar o cérebro. Eusébio foi internado no último sábado, após sentir fortes dores no peito. O ex-jogador passou por vários exames antes de realizar a cirurgia, que serviu para evitar que ele tivesse um derrame. Os médicos que atendem o ex-jogador disseram, ainda, que o mesmo pode até ser liberado para assistir ao clássico entre Benfica e Sporting, no próximo fim de semana, pelo Campeonato Português. A trajetória de Eusébio está muito ligada ao Benfica, clube em que atuou por quinze temporadas (1961 a 1975) - além disso, o ex-jogador conquistou dez títulos nacionais e uma Copa da Europa (1962).