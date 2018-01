Kardec pode voltar ao São Paulo no clássico contra o Palmeiras

Em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, o atacante Alan Kardec já faz planos para voltar a atuar. A expectativa é de que recupere a forma física dentro de até 12 dias. Com isso, o próprio jogador acredita que possa voltar contra o Palmeiras, em 27 de setembro, ou contra o Vasco, no dia 30. Curiosamente, os dois são clubes pelos quais Kardec já atuou. Sua saída do Palmeiras, inclusive, acabou ficando marcada por polêmicas e acirrou a rivalidade entre as diretorias dos dois clubes.

"É inevitável não pegar a tabela e olhar datas. Mas quero deixar claro que não vou fixar data. Mas vejo jogo contra o Palmeiras e Vasco como jogos possíveis para minha volta. É claro que muita coisa pode mudar. O tempo que precisar quero entrar e fazer o meu melhor", afirmou o atacante em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda.

Diante das inúmeras variações que o técnico Juan Carlos Osorio vem adotando no time do São Paulo, Kardec afirma que se vê como camisa 9. "Vejo-me como uma camisa 9. Nos jogos, ele costuma usar dois homens de velocidade e um centroavante. No último jogo, teve um falso camisa 9, que foi o Ganso. Acho que conseguiria me encaixar nesse papel", disse o atacante.

Cada vez mais confiante em sua recuperação, o atacante chegou a fazer um gol de bicicleta no treino da manhã desta terça-feira. "Foi legal. Quando dominei a bola, ela subiu um pouco e pude perceber que poderia fazer a bicicleta. Consegui fazer o gol. Isso dá confiança, ânimo, porque você percebe que as pessoas estão notando seus movimentos em campo", disse.