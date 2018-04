Após cirurgia no joelho, Wellington Nem se prepara para iniciar processo de recuperação

O atacante Wellington Nem, do São Paulo, foi submetido a uma cirurgia para reconstruir os ligamentos do joelho direito na última quinta-feira e já se prepara para iniciar o processo de recuperação, que levará de seis a sete meses.

O jogador tem previsão de alta no final de semana e, depois de sair do hospital, dará início em casa à primeira etapa da fisioterapia, que terá supervisão do departamento médico do clube. Na sequência, o atacante poderá dar continuidade ao trabalho de recuperação no REFFIS do Centro de Treinamento da Barra Funda.

Emprestado por um ano pelo Shaktar Donetski, da Ucrânia, no final da temporada passada, Nem só poderá voltar a jogar em 2018. Como o empréstimo se encerra antes do período de recuperação, existe a possibilidade de o jogador não atuar mais pelo São Paulo.

Ele se lesionou no dia 29 de julho, no primeiro tempo do duelo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nem viveu constantes problemas físicos no clube. Desde janeiro, o atacante de 25 anos já sofreu estiramento muscular na coxa esquerda, passou por artroscopia no joelho esquerdo e uma lombalgia. Isso atrapalhou a adaptação do atleta e o rendimento em campo. Disputou 25 partidas pelo São Paulo e marcou apenas um gol.