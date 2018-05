Após cirurgia, Rodrigo Caio começa tratamento no Reffis do São Paulo

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, iniciou nesta terça-feira o processo de de recuperação de sua cirurgia no pé esquerdo no Reffis do clube, no CT da Barra Funda. Acompanhado pela equipe médica tricolor, ele fará tratamento em período integral.

O jogador passou por um procedimento para correção de instabilidade ligamentar no pé esquerdo na última sexta. No duelo contra o Ceará (empate sem gols), pela 3ª rodada do Brasileirão, ele torceu o pé e estava afastado dos gramados desde então. A expectativa é de que Rodrigo Caio possa atuar depois de dois meses de tratamento.

Após passar pelo procedimento cirúrgico, o jogador fez fisioterapia em casa sob orientação dos médicos do clube e agora ficará no Reffis. O restante do elenco tem folga nesta terça e se reapresenta na quarta para continuar os preparativos para enfrentar o América-MG, domingo, pela 7ª rodada do Nacional.

Sem Rodrigo Caio, titular absoluto na zaga tricolor, o técnico Diego Aguirre deve fazer testes com Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins. O terceiro está suspenso pela expulsão no último domingo, com o Santos, e, depois de sucessivas lesões, ainda vive expectativa de ter uma sequência no time. Enquanto isso, Bruno Alves vai ganhando a confiança do treinador uruguaio. Militão também é opção para o setor defensivo, mas deve continuar atuando pela direita, improvisado.