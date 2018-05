Após cirurgia, Van Persie deve voltar a jogar em abril A recuperação do meia holandês Robin Van Persie está evoluindo e o jogador do Arsenal não está com a carreira em risco, anunciaram nesta terça-feira os médicos do clube. O atleta passou por uma cirurgia no tornozelo direito e só deve retornar aos gramados em abril ou maio de 2010, no final da atual temporada.