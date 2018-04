Após clássico com 12 cartões, Gabriel pede para Corinthians esfriar a cabeça

O volante Gabriel reconheceu que o Corinthians precisa "esfriar a cabeça" para o duelo de volta da final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, no Allianz Parque. Neste sábado, o time alvinegro foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Palmeiras em jogo marcado pela violência. Foram 12 cartões distribuídos pelo árbitro Leandro Bizzio Marinho, sendo dois vermelhos.

"Joguei tranquilo, o time deles fez falta o jogo inteiro", reclamou o jogador na saída do campo. "Infelizmente tomamos um gol rápido, mas continuamos com a cabeça no lugar. Mas teve a confusão (no fim do primeiro tempo) e fui um dos poucos a tentar separar. Agora é esfriar a cabeça para o próximo jogo."

Gabriel demonstrou confiança em uma virada corintiana. "O Corinthians sabe jogar fora de casa. Hoje não conseguimos o resultado, mas ainda tem mais 90 minutos. Teremos que buscar esse título", disse.

O também volante Maycon afirmou que o gol palmeirense saiu por erro do Corinthians, e pediu mais atenção. "Foi erro nosso, erros que não podemos cometer. Tomamos um gol muito rápido, mas continuamos lutando."

Para o goleiro Cássio, o Corinthians pode reverter a vantagem palmeirense, mesmo fora de casa. "Eles ganharam da gente, mas já vencemos lá também. Não tem nada perdido. Temos uma semana (cheia para treinos), raro isso no nosso calendário. Agora é descansar para irmos fortes para o próximo jogo."