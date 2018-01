Após classificação, Argel exalta 'atitude para matar' do Inter

O técnico Argel Fucks ficou satisfeito com o desempenho do Internacional na partida que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil. Ele destacou a atitude do time no triunfo por 2 a 1 sobre o Ituano, na noite de quinta-feira, no interior paulista, e avaliou que o seu time dominou o adversário e poderia até ter conquistado a vitória com um placar mais dilatado.

"O mais importante foi nossa atuação, muito comprometida. Jogamos com atitude para matar. Saímos para buscar a vitória. Fizemos uma boa partida. Envolvemos o adversário. Acho que poderíamos até ter conseguido um placar mais elástico", afirmou o treinador.

O Inter já estava em vantagem no confronto com o Ituano, pois havia vencido o primeiro duelo, no Beira-Rio, por 2 a 0 e assegurou a sua classificação às quartas de final com mais um triunfo, com os gols de Vitinho e Eduardo Sasha - foi vazado por Ronaldo.

A definição do adversário do Inter nas quartas de final da Copa do Brasil se dará através de sorteio, na próxima segunda-feira. O time volta a jogar neste domingo, quando vai encarar o Avaí, na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.