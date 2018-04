Após classificação, São Paulo ironiza: 'Vamos comer estrogonofe'

Os jogadores do São Paulo desabafaram depois da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores conquistada com o empate em 1 a 1 com o The Strongest, em La Paz, nesta quinta-feira. No vestiário o elenco comemorou bastante o feito, com direito ao meia Ganso dizer "adiós" para os bolivianos e o zagueiro Maicon ironizar o nome do adversário: "Vamos comer estrogonofe".

No vídeo divulgado no Facebook do clube, os jogadores mostram vibração após confirmarem a vaga na próxima fase em jogo complicado. O time sofreu com a altitude de 3,6 mil metros acima do nível do mar, precisou recorrer a balões de oxigênio e acabou o jogo com o zagueiro Maicon como goleiro, já que Denis foi expulso nos acréscimo e o técnico Edgardo Bauza havia feito as três alterações.

A comemoração do São Paulo no vestiário do estádio Hernando Siles foi uma resposta às provocações feitas pelo The Strongest em fevereiro, quando os bolivianos ganharam no Pacaembu por 1 a 0. No dia seguinte os jogadores gravaram um vídeo no hotel em que falavam na gravação "adiós, bambi", em referência ao apelido homofóbico utilizado pejorativamente por torcedores rivais do clube do Morumbi.