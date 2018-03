Após classificação, jogadores do Corinthians destacam mudança de postura

O Corinthians comemorou a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista destacando a mudança de postura da equipe em comparação ao que o time demonstrou no primeiro jogo contra o Bragantino. Nesta quinta-feira, a equipe corintiana foi mais incisiva e conseguiu o resultado positivo de 2 a 0 sem precisar passar grandes apuros, após perder o duelo de ida por 3 a 2.

+ Corinthians bate Bragantino e vai à semifinal para enfrentar o São Paulo

"A gente sabia que o primeiro jogo não foi bem e não era o que a gente podia demonstrar. Colocamos o nosso jogo e conseguimos o que a gente precisava para se classificar", destacou o zagueiro Henrique, que teve pouco trabalho na partida disputada na Arena Corinthians.

Rodriguinho também ressaltou a necessidade do time demonstrar uma nova postura, após a má atuação no primeiro confronto, quando foi derrotado por 3 a 2, no Pacaembu. "A postura foi completamente diferente e isso a gente se cobrou bastante para que acontecesse. Domingo, entramos meio desligados e acabamos sofrendo muito com isso. Levamos três gols, algo que fazia tempo que não acontecia, mas agora foi tudo diferente", comemorou o meia.

O técnico Fábio Carille destacou a importância das mudanças que fez no time. "É motivo de muito orgulho, ainda mais falando de Mateus Vital, que já está entendendo o que é Corinthians. Ele foi contratado pela sua qualidade. Quando surgiu o nome dele não tive dúvidas de pedir. Me deixa feliz esse comprometimento. De hoje até domingo não tem muito mais o que fazer", comentou.

O elenco corintiano volta aos treinos na tarde desta sexta-feira e no domingo enfrenta o São Paulo, às 16 horas, no estádio do Morumbi. Para a semifinal do Paulistão, o Corinthians não contará com Balbuena e Romero, que estarão com a seleção paraguaia para amistoso diante dos Estados Unidos.