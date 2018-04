Após classificação, Mogi volta ter a Rivaldo presidente Após quase dois anos, o meia-atacante Rivaldo voltará à presidência do Mogi Mirim. O pentacampeão mundial acompanhou a vitória do time sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último domingo de um dos camarotes do Estádio Romildo Vitor Ferreira e publicou no seu Twitter que voltará ao cargo mais alto do time.