Após classificação na Libertadores, Botafogo é recebido com festa na volta ao Rio

A classificação heroica à terceira fase preliminar da Copa Libertadores com o empate por 1 a 1 com o Colo-Colo, em Santiago, na última quarta-feira, foi muito comemorada no Botafogo. Isso pode ser comprovado nesta quinta com a presença de cerca de 150 torcedores na chegada da delegação alvinegra no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio.

Cerca de duas horas antes do horário marcado para que o voo vindo do Chile pousasse, a torcida do Botafogo já estava à espera dos jogadores. No desembarque, o mais festejado foi o atacante Rodrigo Pimpão, autor do gol salvador que decretou o empate e a classificação alvinegra.

"Isso mexe. Alimenta nossos jogadores. Sabíamos da qualidade do nosso time. Fomos para lá jogar de igual para igual. Tivemos mais chances", afirmou o zagueiro Emerson Silva, que marcou um gol contra logo nos primeiros minutos da partida em Santiago.

O Botafogo volta a treinar na tarde desta sexta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, onde no domingo receberá o clássico contra o Flamengo, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Como vem fazendo no Estadual, o técnico Jair Ventura escalará um time misto contra o rival, já pensando na partida de ida da terceira fase preliminar da Libertadores, que será na quarta-feira.