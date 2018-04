Após comandar treino, Enderson Moreira é apresentado no Flu

Apresentado oficialmente no fim da tarde desta quinta-feira, o novo técnico do Fluminense, Enderson Moreira, disse que pretende implantar aos poucos suas ideias na equipe. O treinador previu um jogo difícil no domingo, quando o time recebe o Corinthians, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, quer que o Fluminense busque a vitória.

O novo técnico comandou o primeiro treino ainda durante a tarde, e, na entrevista, deu indicação de que não deverá fazer muitas mudanças em relação à equipe que vinha atuando sob o comando de Ricardo Drubscky.

"Difícil falar o que pode ser modificado. É claro que cada treinador tem sua forma de pensar. Eu estou trabalhando da minha maneira, mas futebol não tem nada 100% certo", disse Enderson.

Em relação à desconfiança de parte da torcida do Fluminense sobre sua contratação, o técnico considera que a conquista de bons resultados irá ajudar. "Cheguei ao Goiás rejeitado e depois gostaram. O torcedor demonstra aquilo que sente no momento."

Enderson Moreira estreia à beira do campo no domingo, pela terceira rodada do Brasileiro. "A expectativa é um jogo difícil. (O Corinthians) é a equipe líder do campeonato hoje, bem preparada pelo Tite. Até pouco tempo atrás era tida como a principal equipe do Brasil. Eu sei da capacidade, bem preparada, organizada. Mas nossa expectativa sempre é de poder buscar a vitória. O Fluminense tem que buscar a vitória."