Marin: a dura rotina no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn

Aos 85 anos, José Maria Marin, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), aguarda o anúncio de sua punição no maior centro de detenção federal de Manhattan, o Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn (MDC Brooklyn), local conhecido por sua rigidez com os detentos, que conta com cerca de 1700 prisioneiros, entre homens e mulheres de vários níveis de segurança. O local abrigou diversos presos "ilustres", entre eles o traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadía, em 2008 - ele havia sido preso pela Polícia Federal do Brasil em 2007 em um condomínio de luxo na Grande São Paulo.

Além de Marin, a juíza Pamela Chen também enviou para o local Juan Angel Napour, de 59 anos, ex-presidente da Conmebol. O MDC Brooklyn abriu no início dos anos 1990 sobre a oposição da vizinhança local. Os críticos temiam que a instalação, com seus funcionários, reclusos, visitantes e entregas de suprimentos, sobrecarregasse o tráfego do bairro e os sistemas de água e esgoto. Foi construído para acomodar 1 mil presos que aguardam acusação ou julgamento no tribunal federal no Distrito Leste de Nova York.

+ Após infância pobre, Marin virou milionário com política e futebol

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Para arcar com prisão domiciliar, Marin vende mansão por R$ 11,5 milhões

Procurado pelo Estado, o advogado de Marin, Charles Stillman, disse que esperava que seu cliente estivesse bem. "Esperamos que o Sr. Marin esteja bem e definitivamente apelaremos à convicção e tomaremos todas as outras medidas legais para sua liberdade."

Rotina

Na chegada ao local os presos recebem uma triagem pela equipe de gerenciamento da unidade, com uma avaliação médica física e mental. Recebem imediatamente uma cópia das regras e regulamentos da instituição, que incluem informações sobre os direitos e responsabilidades dos presos. Também inclui informações sobre agressões e abusos sexuais. Num período de 28 dias da chegada, os internos participam do Programa de Admissão e Orientação (A&O). Eles são informados sobre os programas, serviços, políticas e procedimentos relativos à instalação.

Todos os presos que aguardam julgamentos, sentenças ou estão em trânsito, são inicialmente designados para a unidade de alojamento de entrada para a conclusão de sua triagem médica. Dentro de 24 a 48 horas, os internos são designados para uma unidade de habitação geral regular e recebem uma orientação da equipe da unidade.

Cada preso é designado para uma unidade habitacional, composta por uma equipe responsável pelos internos, entre eles psicólogo, um assessor de educação, entre outros, disponíveis para ajudar em muitas áreas, incluindo assuntos de liberdade condicional, planejamento de liberação, problemas pessoais e familiares, aconselhamentos e assistência na definição e realização de metas na prisão.

O dia a dia na prisão começa com o despertar geral para todos os presos às 6h da manhã. É responsabilidade do preso participar das refeições e do trabalho. Os presos que são designados para um trabalho e não se apresentam a ele estão sujeitos à medidas disciplinares, bem como por se responsabilizar financeiramente por qualquer dano em sua cela.

Cada preso é responsável por fazer sua cama de acordo com os regulamentos publicados antes da chamada para o trabalho (incluindo fins de semana e feriados quando ele sai da cela). Cada preso também é responsável por varrer e esfregar o chão de sua cela, remover o lixo e garantir a limpeza. Artigos de higiene pessoal como pasta de dentes, escovas de dentes, pentes, navalhas e sabão são emitidos pela instituição. Os inquilinos podem comprar itens de marca por meio de um comissário.

REGRAS

Os itens que podem ser retidos por um preso são limitados por razões de saneamento e segurança, e para garantir que o excesso de propriedade pessoal não seja acumulado, o que constituirá um risco de incêndio ou prejudicará as buscas da equipe. A área designada para cada preso inclui um armário em que o detentor deve armazenar bens pessoais autorizados. O recluso deve comprar um dispositivo de bloqueio aprovado para armazenamento de propriedades pessoais em unidades habituais.

Vestuário civil normalmente não é autorizado para retenção pelo preso. As roupas civis prévias para um preso são retidas pela equipe na área de chegada do preso. Todos os reclusos são proibidos de usar qualquer roupa não emitida pelo governo ou comprada no comissariado. Nenhum recluso é autorizado a comprar ou ter em posse roupas ou itens nas cores azul, preto, vermelho ou camuflado. As vendas de vestuário no comissariado são limitadas às seguintes cores: cinza ou branca podem ser vendidas para os presos dos sexo masculino.

O preso é limitado também no número de cartas, livros, fotografias, revistas e jornais que podem ser armazenados em seu espaço. Normalmente, as fotografias, particularmente as da família e dos amigos, são aprovadas, pois representam vínculos significativos com a comunidade. As fotografias pessoais podem ser armazenadas ou exibidas nas unidades habitacionais de acordo com as diretrizes locais de saneamento e limpeza. Os presos podem receber telefonemas de segunda a sexta feira entre 7h30 e 10:30 da manhã e de 12h30 até 16h. O sistema oferece três refeições diárias, com base em um menu nacional, que tem opções dietéticas regulares, saudáveis e sem carne. Dietas médicas também são fornecidas, mediante prescrição.

A prisão fornece os programas de alfabetização em inglês e espanhol (ou seja, GED), e inglês como segunda língua (ESL) prescrito por lei. Além de programas educacionais e relacionados que atendam às necessidades e interesses da população dos presos e várias opções para o uso positivo do tempo e da energia. A instituição oferece atividades de recreação e religiosas, além de serviços psicológicos. Para visitas, familiares, advogados, empregadores e amigos podem se credenciar online, não ultrapassando uma lista de 10 pessoas mediante permissão prévia.

'Ilustres'

Entre os prisioneiros mais "ilustres" do local onde Marin está destacam-se o megatraficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadía, detido em 2007 em São Paulo e que ficou no presídio em 2008, enquanto aguardava o anúncio de sua punição. No dia 1° de abril de 2008, Abadía foi condenado a 30 anos, 5 meses e 14 dias de prisão. O colombiano foi acusado por formação de quadrilha, associação ao tráfico, fugir da polícia americana, lavar dinheiro oriundo do tráfico e falsidade ideológica.

Além dele, também passaram por lá Abid Naseer, suposto funcionário da Al-Qaeda; extraditado do Reino Unido em 2012 e que enfrentou acusações de ter participado de uma conspiração internacional para realizar bombardeios nos Estados Unidos e na Europa. Ele foi condenado a 40 anos; Linda Weston, que cumpre prisão perpétua por homicídio, agressões, crimes de ódio e outras acusações por liderar um grupo que detinha pessoas com deficiência mental contra a vontade deles entre 2001 e 2011, a fim de roubar seus benefícios da Previdência Social, dois dos quais morreram como resultado de abuso. E, mais recente, aguardando sentença, Martin Shkreli, condenado por fraude de valores mobiliários e preso por fazer uma postagem no Facebook oferecendo aos seus seguidores US$ 5 mil pelos cabelos de Hillary Clinton, mulher do ex-presidente dos EUA, Bill Clinton e candidata derrotada nas eleições que levaram Donald Trump ao poder.