Após confirmação da lesão de Dani Alves, Fagner treina no gramado

O lateral-direito Fagner foi a principal novidade do treinamento do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O jogador se recupera de uma lesão na coxa direita e com a contusão de Daniel Alves, passou a ter seu nome ainda mais comentado como possível convocado para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo na Rússia.

Fagner sofreu a lesão no dia 29 de abril, nos primeiros minutos da partida contra o Atlético-MG. Desde então, passa por um intensivo tratamento para conseguir se recuperar antes do Mundial. O Corinthians não divulga o prazo para o retorno do atleta, mas a expectativa é que o lateral leve mais 15 dias para estar apto a atuar. Assim, ele poderia ser convocado, já que o Mundial começa no dia 14 de junho.

Nesta sexta-feira, o lateral correu no gramado por alguns minutos e depois voltou para a academia, onde fez trabalhos físicos. Fagner fez o trabalho ao lado de Vilson e Danilo, que também se recuperam de lesão.

Após o treinamento, o técnico Fábio Carille comentou sobre a situação do lateral e lamentou a lesão de Daniel Alves, que deverá passar por cirurgia no joelho direito.

"Eu acredito que, mesmo se o Daniel fosse, ele (Fagner) seria o segundo. Agora, as chances aumentam. Ele é ciente disso. Pelo Daniel Alves é triste, pois seria a última Copa dele. Mas conheço o Fagner, ele é cabeça boa e está ciente de tudo", disse o comandante corintiano. Sem Fagner, Carille deve manter Mantuan na lateral-direita.