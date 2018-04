Após confusão de datas da Conmebol sobre a Libertadores, CBF volta a convocar Henrique, do Palmeiras

SÃO PAULO - Henrique, do Palmeiras, voltou a ser convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso da seleção brasileira contra o Chile, quarta-feira, no Mineirão. O zagueiro tinha sido cortado nesta sexta-feira porque seu time jogaria na quinta-feira, um dia depois do amistoso do Brasil, contra o Tijuana, do México, pelas oitavas de final da Libertadores. A Conmebol levou em considerações todos os pedidos feitos pelos clubes que estão na competição sul-americana e decidiu esticar a fase de oitavas do torneio uma semana, de modo que o jogo do Palmeiras ficou agora marcado para o dia 30.

Rodrigo Moledo, do Internacional, que havia sido chamado às pressas para ocupar o lugar do palmeirense, permanecerá no elenco de Felipão. O jogador do time de Dunga não será desconvocado com a volta de Henrique. Como esse amistoso não é data-Fifa, Felipão formará um time apenas com atletas que atuam no País.

CBF

Quando soube das datas das partidas da Libertadores, Felipão decidiu por abrir mão do zagueiro palmeirense mesmo sem que o clube tivesse pedido por isso. A diretoria do Palmeiras tentou anteriormente adiar o jogo da Libertadores porque tinha compromisso no Paulistão. Como a Conmebol mudou todas as datas no fim da tarde desta sexta, Henrique foi reconvocado.