Após confusão, final do Campeonato Mineiro terá reforço na segurança

SÃO PAULO - A expectativa de Mineirão lotado e os incidentes no primeiro jogo da final no Independência - quando alguns torcedores do Cruzeiro arremessaram objetos contra parte da torcida do Atlético - fizeram a Minas Arena e os órgãos de segurança do estado reforçarem o efetivo para o clássico que define o campeão mineiro de 2013.

O consórcio que administra o Mineirão mais que dobrou o número de funcionários envolvidos na segurança em relação à partida semifinal, contra o Vila Nova. Para a decisãoo de domingo trabalharão 644 seguranças, 125 brigadistas e 258 orientadores. A Polícia Militar também disponibilizará grande efetivo, com 320 policiais trabalhando no interior do estádio e 560 fora dele, além de 80 bombeiros. Já a Polícia Civil terá um efetivo de 23 pessoas, entre delegados, peritos, investigadores, escrivães e legistas.

São esperados 60 mil torcedores para a decisão que começa às 16h de domingo. Por ser mandante da partida, o Cruzeiro tem direito a 90% dos ingressos.