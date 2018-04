Após conquistar o Troféu do Interior, Ponte Preta começa a perder jogadores

Um dia após conquistar o título do Troféu do Interior do Campeonato Paulista pela quarta vez, a Ponte Preta começou a perder alguns de seus campeões. O lateral-esquerdo Jeferson acertou com o Vitória, enquanto o atacante Silvinho vai defender o Paraná no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Peres também deve deixar o clube de Campinas (SP).

Para o presidente José Armando Abdalla, "já estava na programação a gente negociar, pelo menos, um jogador para equilibrar as finanças". Ao mesmo tempo, ele admitiu que pode até ceder mais atletas desde que o negócio seja compensador para o clube.

Jeferson é formado na base, mas Silvinho estava apenas emprestado e circulava na lista de jogadores marcados pela exigente torcida. Mas quem deve deixar a Ponte Preta é o lateral-direito Emerson, que recentemente serviu a seleção brasileira sub-20. Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, que deu o título ao time.

A Ponte Preta recebeu uma proposta por parte do Atlético Mineiro, mas exigiu no negócio a inclusão do lateral-esquerdo e meia Danilo Barcelos, que está na reserva e insatisfeito no time de Belo Horizonte. Ele já defendeu o time de Campinas no último Brasileirão. A direção de futebol também não espera contar com Luan Peres. Embora tenha contrato até o dia 30 de maio, já teria recebido várias propostas de clubes que vão disputar a Série A.

Os novos reforços vão passar agora pela aprovação do técnico Doriva, escolhido para substituir Eduardo Baptista. Até então o cargo era ocupado, de forma interina, por João Brigatti. A estreia do novo comandante vai acontecer no próximo dia 11 diante do Náutico, pela quarta fase da Copa do Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.