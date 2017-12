Após contratar promessa sueca, Borussia libera Adrián Ramos para o Granada

Um dia depois de anunciar a contratação do atacante Alexander Isak, sueco de apenas 17 anos que tem sido bastante comparado a Ibrahimovic, o Borussia Dortmund aceitou liberar um dos atacantes do seu elenco. Nesta terça-feira, o colombiano Adrián Ramos treinou pela primeira vez com o grupo do Granada, da Espanha.

A transferência, por empréstimo, ainda não foi confirmada por nenhuma das partes, mas o Granada revelou a presença de Ramos em seu treino desta terça-feira e explicou que ele foi liberado pelo Borussia, restando apenas detalhes burocráticos para que a transação seja finalizada.

O colombiano de 31 anos deixou o América de Cali em 2009 para jogar pelo Hertha Berlin. Titular da equipe da capital alemã por cinco temporadas, ele nunca conseguiu repetir o sucesso em Dortmund. Na temporada passada, ainda marcou nove gols no Campeonato Alemão, utilizado regularmente no segundo tempo.

Na atual temporada, porém, jogou apenas sete vezes no Campeonato Alemão e em uma única oportunidade na Liga dos Campeões. Ele tinha uma concorrência pesada, de nomes como Götze, Aubameyang, Marco Reus e Schürrle. Centroavante, disputava posição diretamente com o gabonês, que tem média de mais de um gol por jogo na temporada.