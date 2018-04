Após conversa, Herrera aceita nova posição no Botafogo

"Conversei novamente com Caio hoje (terça-feira), ele me passou as opiniões dele e eu as minhas. Chegamos até aqui dessa forma, há comprometimento e queremos que o Botafogo alcance seus objetivos. Vou jogar nessa posição que não é a que me melhor me sinto, mas estou ajudando e é bom para a equipe", disse Herrera.

Atacante de ofício, Herrera avaliou que vinha sendo escalado como um meia e, desta forma, tinha também a função de marcar o lateral adversário, o que não estava lhe agradando. Apesar de ter perdido sua condição de titular para o volante Léo, ele fez questão de mostrar seu apoio a Caio Júnior, muito vaiado após a derrota de sábado.

"Todo mundo fala em 4-4-2, mas, na verdade, são três meias e um atacante, Loco Abreu. Não estava me sentindo bem, nem rendendo o que posso para a equipe e individualmente. Ele sabe que sou atacante de origem e não é muito minha função acompanhar lateral. Estava me sentindo prejudicado, pois me sinto bem lá na frente, encostando no Loco Abreu. Dei essa opinião, ele tentou me substituir com outro volante, lamentavelmente não deu certo. Se o Botafogo tivesse ganho, não estariam falando que fiquei fora", afirmou o argentino.

O clima com a torcida, aliás, não é dos melhores. Insatisfeitos com a irregularidade da equipe, que venceu apenas três das últimas oito partidas na competição, os botafoguenses têm protestado contra alguns jogadores e contra o treinador. Agora, tem um clássico decisivo diante do Vasco, domingo, no Engenhão. E, diante disso, Herrera pediu uma trégua e apoio irrestrito durante a partida.

"Desde o momento que cheguei, me senti muito bem em relação à torcida, que sempre me apoiou, e me dediquei ao máximo. Só tenho palavras de carinho. Mas penso também pelos companheiros, não estou sozinho. Quando vaiam um companheiro, também me sinto mal, pois é ele que vai me ajudar. O apoio da torcida é importante para nós. Temos que acreditar. Estamos confiantes de que vamos lutar e conseguir. Faz muito tempo que o Botafogo não está nas primeiras posições, acho que a torcida deveria apoiar até o final", declarou Herrera.