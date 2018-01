Após Copa São Paulo, Vasco promove 7 jovens da base ao elenco principal

O elenco do Vasco ganhou alguns reforços "caseiros" para a sequência da temporada 2018. Nesta segunda-feira, na reapresentação da equipe após a vitória por 4 a 2 sobre o Nova Iguaçu, o técnico Zé Ricardo contou com o reforço de sete jogadores recém-promovidos da equipe de juniores.

O Vasco passa a contar agora no seu elenco com Alexsander (goleiro), Rafael França (lateral-direito), Rodrigo (volante), Dudu (meia), Robinho (meia), Marrony (atacante) e Hugo Borges (atacante). Eles participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube carioca, torneio em que o time foi eliminado nas oitavas de final.

Esses sete jogadores se juntam aos zagueiros Miranda e Ulisses, que haviam sido promovidos ao elenco principal antes mesmo da disputa da competição de juniores. E existe até a possibilidade de alguns deles serem relacionados para o duelo de quarta-feira com a Cabofriense, em Bacaxá, pois Zé Ricardo indicou que deve poupar os titulares no compromisso válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Vamos observar quais são os atletas que possuem melhores condições de estar em campo. Vamos aproveitar para dar ritmo de jogo ao atletas que precisam de ritmo, dando assim prosseguimento ao nosso planejamento visando a estreia na Libertadores lá em Concepción", afirmou Zé Ricardo.