Após corte, seleção de Trinidad e Tobago divulga lista final O técnico holandês Leo Beenhakker anunciou nesta sexta-feira os 23 jogadores que vão defender a seleção Trinidad e Tobago na Copa do Mundo da Alemanha. O volante Anthony Rougier, 34, foi cortado. Há cerca de um mês, o treinador havia chamado 24 jogadores para iniciarem os treinos visando a competição. "Ele (Rougier) trabalhou muito e fez de tudo para chegar até o fim, mas tive que tomar uma decisão. Estou chateado porque ele se mostrou um bom rapaz e um excelente profissional, mas não está nas condições ideais para fazer parte do time", disse o treinador. Com uma lesão no tendão da perna, o atacante Cornell Glen, do LA Galaxy, seguirá no grupo. "Prometi a ele que terá tempo para se recuperar desde que tenha em mente a preparação do time. Por outro lado, também prometi que ele não sofrerá a pressão de uma data limite para sua recuperação", comentou Beenhakker. Na última quarta-feira, a seleção caribenha empatou com o Peru por 1 a 1, no estádio Hasely Crawford, em Port of Spain (Trinidad e Tobago), em um amistoso preparativo. Estreante em Copa do Mundo, o time comandado por Leo Beenhakker está no Grupo C e fará a sua primeira partida na competição contra a Argentina, no dia 10 de junho, em Hamburgo. As seleções da Sérvia e Montenegro e da Holanda completam a chave. Confira a lista dos 23 convocados: Goleiros Kelvin Jack (Dundee-ESC) Shaka Hislop (West Ham-ING) Clayton Ince (Coventry City-ING) Defensores Dennis Lawrence (Wrexham-ING) Cyd Gray (San Juan Jabloteh) Marvin Andrews (Rangers-ESC) Brent Sancho (Gillingham-ING) Ian Cox (Gillingham-ING) Atiba Charles (W Connection) Avery John (New England Revolution-EUA) Meias Silvio Spann (sem clube) Aurtis Whitley (San Juan Jabloteh) Anthony Wolfe (San Juan Jabloteh) Chris Birchall (Port Vale-ING) Carlos Edwards (Luton-ING) Densill Theobald (Falkirk-ESC) Russell Latapy (Falkirk-ESC) Atacantes Stern John (Coventry City-ING) Kenwyne Jones (Southampton-ING) Collin Samuel (Dundee United-ESC) Jason Scotland (St Johnstone-ESC) Dwight Yorke (Sydney FC-AUS) Cornell Glen (LA Galaxy-EUA)