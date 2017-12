Após adeus, Malcom é oficializado como novo reforço do Bordeaux

O Bordeaux confirmou neste domingo a contratação do atacante Malcom. O jogador já havia ficado fora da lista de inscritos do Corinthians no Campeonato Paulista por conta da negociação e viajou à França no sábado para assinar contrato.

O site do clube francês escreveu uma nota sobre a contratação e apresenta Malcom como um jovem de 18 anos, canhoto e habilidoso, considerado um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. A apresentação oficial do atleta como reforço está marcada para esta segunda-feira.

No sábado, Malcom postou no Instagram uma mensagem de despedida ao Corinthians. "Fui feliz aqui, conquistei títulos, fiz amigos que vou levar para a vida toda, conheci pessoas que me ajudaram no crescimento profissional. Queria agradecer a todos treinadores comissão técnica e atletas que tive a oportunidade de jogar e a essa torcida que sempre me apoiou e acreditou no meu potencial", escreveu.

Malcom é o sexto jogador do time titular de 2015 que deixa o Corinthians. O zagueiro Gil, o volante Ralf, os meias Jadson e Renato Augusto, além do atacante Vagner Love já haviam se despedido do time alvinegro.