Após deixar clínica, Maradona joga golfe Quando os argentinos pensavam que já não podiam mais impressionar-se com o compartamento costumeiramente polêmico do ex-astro do futebol, Diego Armando Maradona, levaram mais uma surpresa. Depois de 12 dias na UTI da clínica Suíço-Argentina, o ex-jogador deixou o lugar e foi para uma chácara situada no município de General Rodríguez, na província de Buenos Aires. Pouco depois de chegar, Maradona pegou seus tacos e foi jogar no campo de golfe. Esse esporte tornou-se sua obsessão ao longo do último ano. "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro), como é conhecido popularmente, esteve inconsciente durante oito dias, até que acordou na segunda-feira. No entanto, apesar disso, somado à pneumonia que teve e à infecção pulmonar que ainda não está concluída, Maradona jogou golfe durante 40 minutos. Depois, o polêmico "El Diez" jantou frango com salada e assitiu pela TV o jogo Boca Juniors (o time de seu coração) contra o Newell´s. A surpresa com a atitude de Maradona havia começado um par de horas antes, quando uma caminhonete vermelha saiu às 16 horas em disparada da clínica, partindo pela Avenida Pueyrredón, que minutos antes havia sido fechada pela polícia, em uma operação digna de um filme de ação, organizada com a família do ex-astro. Na caminhonete ia Maradona junto com sua ex-esposa, Claudia Villafañe. Há boatos em Buenos Aires de que Maradona pode ainda nesta madrugada viajar para Cuba, em um vôo que sai de Buenos Aires nesta madrugada de sexta-feira, para continuar seu tratamento.