Após deixar o Corinthians para crescer, Maycon curte momento mágico no clube

Fábio Carille surpreendeu na escalação do Corinthians para encarar o Palmeiras e apostou no jovem Maycon para o lugar de Marlone, desfalque de última hora por causa de uma virose. O volante acabou sendo um dos melhores em campo, deu o passe para o gol da vitória marcado por Jô e celebrou o retorno ao time, após uma temporada pela Ponte Preta.

"Vivi um momento mágico. Jogar um Dérbi como esse é indescritível e falei, quando sai, que iria voltar melhor do que estava. Saí, me preparei e fui feliz ontem (quarta-feira). Fiz o melhor na Ponte e tive a chance de voltar em um clássico que é sonho para qualquer jogador do Corinthians. Todos os clássicos são importantes, mas contra o Palmeiras tem algo a mais. Graças a Deus consegui corresponder à altura", comentou o volante.

Maycon lembrou que a tragédia envolvendo o meia Camacho, que perdeu o pai em um acidente em um elevador, e a expulsão de Gabriel acabaram dando um gás extra para os jogadores durante o clássico. "Compramos a ideia de jogar não só pelo Gabriel, mas pelo Camacho. Quando alguém errava, outro estava na cobertura, um se doando pelo outro. Quando o time está bem, é difícil alguém jogar mal e um vai dando força para o outro. Fomos nos desdobrando e conseguimos o resultado", comemorou.

Apesar da boa atuação diante do Palmeiras, Maycon começou a temporada em um ritmo diferente dos companheiros. Enquanto os jogadores faziam a pré-temporada, ele estava com a seleção brasileira sub-20 que disputou o sul-americano da categoria. Desde o ano passado, o volante tem chamado a atenção pela boa campanha na Ponte Preta.