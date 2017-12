Após deixar o Inter, uruguaio Nico Freitas acerta com o Peñarol

Nico é o segundo jogador que deixa o Internacional direto para o Peñarol, repetindo o que fez, no ano passado, o atacante Martín Luque. Foi Nico, aliás, ex-jogador do Peñarol, quem recomendou o clube de Montevidéu ao ex-companheiro de Internacional.

Além do uruguaio, o elenco do Internacional que iniciou a temporada 2016 não conta com o goleiro Dida, o lateral-direito Léo, o zagueiro Juan, os volantes Ygor, Josimar e Wellington e o atacante Lisandro López. Os contratos deles chegaram ao fim e não foram renovados.

Dessas perdas, a mais significativa é de Lisandro, que atuou como titular em 20 partidas do Brasileirão do ano passado e retorna ao Racing, da Argentina. Léo já foi apresentado no Atlético-PR e Juan está no Flamengo. Taiberson deixou o Inter emprestado à Ponte Preta.

Até aqui, o Inter só oficializou as contratações do lateral-direito Paulo Cezar Magalhães (ex-Universidad de Chile) e dos volantes Fernando Bob (ex-Ponte Preta) e Fabinho (ex-Figueirense). O zagueiro Jackson (ex-Palmeiras) e o atacante Aylon (ex-Paysandu) voltam de empréstimo e devem ficar no elenco. Marquinhos deve chegar do Cruzeiro em troca por Fabrício.