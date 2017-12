Após deixar o Internacional, Bruno Gomes enfim pode jogar pelo Genoa Destaque das categorias de base do Internacional, o atacante Bruno Gomes enfim foi anunciado como reforço do Genoa, da Itália. O clube de Gênova havia acertado a contratação do garoto de 19 anos no último dia da janela de transferências do verão europeu, em 1.º de setembro, mas o atleta foi registrado minutos após o fechamento da janela.