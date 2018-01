Após deixar São Paulo, Doria vai jogar no Granada, da Espanha

Titular do São Paulo no primeiro semestre, Doria vai jogar a temporada europeia pelo modesto Granada, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Apesar da saída do técnico Marcelo Bielsa, que não gostava do defensor, o brasileiro não seria aproveitado no elenco do Olympique de Marselha.

De acordo com o Granada, Doria foi emprestado pelos franceses e vai ficar no novo clube até junho do ano que vem, com opção de compra. Além dele, o Granada também acertou a contratação de outro zagueiro brasileiro, Neuton, que foi revelado pelo Grêmio e estava encostado na Udinese. Na temporada passada, ele disputou o Brasileirão pela Chapecoense.

Doria só foi liberado pelo Olympique depois que o clube francês acertou a contratação de Rolando, zagueiro português que já passou pela Inter de Milão e pelo Napoli e estava no Porto.