Após deixar o São Paulo, Kelvin é reintegrado ao elenco do Porto

Os altos valores envolvidos na negociação fizeram o São Paulo não se interessar por manter Kelvin para a temporada 2017. O atacante de 23 anos, assim, voltou ao Porto, onde, nesta terça-feira, fez seu primeiro treino reintegrado ao elenco principal do time português.

Ele já estava no Porto desde a semana passada, mas vinha treinando em separado do grupo, ainda se recuperando de uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda. Nesta terça, no primeiro treino da semana, juntou-se ao elenco do técnico Nuno Espírito Santo.

Kelvin chegou ao Porto em 2011, contratado junto ao Paraná. Emprestado ao Rio Ave e depois várias vezes rebaixado para o time B, atuou pouco pela equipe principal do Porto antes de voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras, por empréstimo. Em 2016, teve o melhor ano da carreira no São Paulo, sendo titular na maior parte do ano e brilhando na Copa Libertadores.

A reestreia dele pelo Porto pode acontecer já no próximo domingo, quando a equipe enfrenta o Moreirense, pelo Campeonato Português. Além de Kelvin, o elenco tem outros cinco brasileiros: Alex Telles (ex-Grêmio), Felipe (ex-Corinthians), Otavinho (ex-Inter) e Evandro (ex-Atlético-MG).