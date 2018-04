Após demissão, Suárez critica ambiente na seleção do Equador

O colombiano Luis Fernando Suárez, que deixou o Equador no último sábado, fez críticas ao ambiente da seleção, que ocupa a lanterna das Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010. Em declarações ao jornal El Colombiano, da cidade de Medellín, o treinador afirmou que dentro da seleção equatoriana "se falava mais de intrigas que qualquer outra coisa". "Alguns diziam, sem fundamento, que eu não tinha apoiado o grupo de jogadores com relação aos prêmios, que havia brigas entre uns e outros e que a federação equatoriana não tinha cumprido algumas coisas que tinham sido solicitadas", afirmou. Segundo Suárez, que levou o Equador à Copa do Mundo de 2006 - a segunda consecutiva na história do país -, o ambiente estava ruim desde a Copa América e ficou ainda pior depois. "Os rumores racharam o grupo. Estou cansado, por isso quero ser prudente nas minhas declarações para não dizer coisas de cabeça quente neste momento", comentou o técnico, que voltou a Medellín para encontrar com sua família. "Eu quero que as pessoas entendam que não estou falando muito por respeito a um país que me abriu seus braços durante estes anos de permanência", completou Suárez, que não falou com a imprensa equatoriana até agora. O treinador acha que, mesmo sem todos os jogadores que foram à Copa de 2006, o Equador tem que reagir nas Eliminatórias: "Esta equipe precisa reagir sim. Estamos diante de uma geração cujo trabalho começou dois anos atrás, é um processo que foi bem encaminhado", assegurou. Suárez também falou sobre a derrota de 5 a 0 para o Brasil no Maracanã: "O segundo gol foi mortal, porque aí levamos os outros. Depois o ambiente ficou ruim e jogamos muito mal contra o Paraguai", disse. O técnico comentou o motivo de sua demissão. "Há um momento que as pessoas têm de entender que precisam ir embora. Por isso, deixei o Equador", comentou.