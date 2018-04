Após demitir Dal Pozzo, Náutico anuncia Alexandre Gallo como novo técnico Poucas horas depois de anunciar a saída do técnico Gilmar Dal Pozzo, a diretoria do Náutico já definiu um substituto para o Campeonato Brasileiro da Série B. No início da tarde desta quarta-feira, o time pernambucano acertou a chegada de Alexandre Gallo, que comandou a Ponte Preta no último Paulistão.