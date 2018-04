Após demitir Gilvanildo Oliveira, Santa Cruz anuncia técnico Marcelo Martelotte

O Santa Cruz anunciou no início da tarde deste domingo o nome do seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Martelotte fará sua terceira passagem pelo clube pernambucano, agora, na vaga deixada por Gilvanildo Oliveira, que deixou o time após seis derrotas consecutivas.

Vivendo uma situação delicada na tabela de classificação, o Santa Cruz buscou uma opção segura e apostou em um treinador identificado com o clube. Marcelo Martelotte foi goleiro da equipe pernambucana e nas duas últimas passagens como técnico do time teve sucesso. Em 2013, foi campeão estadual. Dois anos depois, conquistou o acesso à Série A do Brasileiro.

Com 48 anos, Marcelo Martelotte acumula também trabalhos por times como Taubaté, Santos, no qual chegou a disputar uma Copa Libertadores, Ituano, Sport, Náutico, Atlético Goianiense, América de Natal e Paraná.

Ele assume o clube na 18ª colocação da Série B, com apenas 23 pontos, a dois de deixar a zona de rebaixamento. Com a parada para a realização das Eliminatórias, o treinador terá 13 dias para preparar o time até o duelo diante do ABC, marcado para o dia 9 de setembro, às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. O time potiguar é o lanterna da competição nacional.