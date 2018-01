Após demitir Guto Ferreira, Ponte Preta anuncia a contratação de Doriva

Doriva era um dos principais nomes na lista da diretoria. Agora, oficializado, ele já comandará o treinamento do time na tarde desta terça e em seguida será apresentado à imprensa nas dependências do estádio Moisés Lucarelli.

O último trabalho do novo técnico do time de Campinas foi no Vasco. Ele acabou demitido após um início muito ruim do time carioca no Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, ele foi campeão estadual pelo Vasco, e em 2014 levou o Ituano ao inédito titulo do Campeonato Paulista.

A estreia do treinador acontecerá no próximo domingo, quando a Ponte Preta recebe o Flamengo, às 16 horas, em Campinas. A Ponte é a 13.ª colocada, com 19 pontos. O time está a cinco da zona de rebaixamento.