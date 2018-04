Após demitir Zola, Cagliari anuncia retorno do técnico Zdenek Zeman Poucas horas após demitir Gianfranco Zola, a diretoria do Cagliari anunciou o retorno do técnico Zdenek Zeman ao comando do time, nesta segunda-feira. Zeman volta à equipe menos de três meses após ser demitido do mesmo cargo, em dezembro do ano passado.