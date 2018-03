Após denúncia, Lusa corre o risco de ser rebaixada na Série A2 do Paulista

A heroica vitória sobre o Penapolense, por 3 a 2, na última segunda-feira, em Penápolis, pode não servir em nada para a Portuguesa. Ex-técnico do time, Guilherme Alves denunciou o clube por falta de pagamento e utilização irregular do seu substituto, Allan Aal. Com isso, a Lusa corre o risco de ser punida com a perda de pontos. Por consequência, pode ser rebaixada para a Série A3 do Campeonato Paulista.

+ Com Gabigol expulso, Santos bate Nacional com 'ajuda' do goleiro

O clube corre o risco de ser punido por causa do primeiro parágrafo do Artigo 23 do Regulamento Específico da Série A2: a "substituição de um treinador cadastrado só pode acontecer depois de um clube comprovar o acerto das verbas trabalhistas do profissional dispensado". Sendo assim, Allan Aal só poderia comandar a Portuguesa na beira do gramado assim que a dívida com Guilherme Alves fosse paga e o contrato rescindido.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na notificação encaminhada para a Federação Paulista de Futebol (FPF) na última terça-feira, Guilherme Alves deixa claro que não recebeu o que era seu de direito na hora da dispensa e não assinou nenhum documento, apesar da rescisão contratual ter sido publicada no sistema da entidade. Sugeriu, portanto, uma falsificação. Seria um agravante.

Nos jogos diante de São Bernardo e Taubaté, Allan Aal foi inscrito como auxiliar técnico para poder estar presente no banco de reservas. Nas últimas duas rodadas, porém, ele aparece na súmula como técnico da Portuguesa.

Na 12ª colocação, com 11 pontos, a Portuguesa tem dois a mais que o Audax, primeiro time da zona de rebaixamento. Se a irregularidade for comprovada, o clube corre o risco de perder pontos. Em tese, perderia os pontos dos jogos em que atuou com a eventual irregularidade: cinco pontos. Seria o lanterna da competição e ficaria virtualmente rebaixado à Série A3 em 2019.