Após derrota, Eduardo Baptista pede rápida reação no Fluminense O Fluminense foi surpreendido em sua estreia no Campeonato Carioca e caiu diante do Volta Redonda por 3 a 1 no último domingo, no Raulino de Oliveira. A atuação, como era de se esperar, revoltou a torcida e deixou o técnico Eduardo Baptista bastante insatisfeito. Agora, ele só quer saber de pensar na reação.