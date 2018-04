Após derrota, Atlético-GO muda para enfrentar o Santos Em queda de produção, e a quatro rodadas sem vitória, o Atlético Goianiense muda para enfrentar o Santos, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos armou o time focado na marcação e nas jogadas velozes de contra-ataque.