Após derrota do Inter, técnico admite que gol no fim do jogo 'doeu'

Diego Aguirre não escondeu a decepção pela derrota do Internacional para o Independiente Santa Fe, na noite desta quarta-feira. O técnico admitiu que o gol sofrido aos 46 minutos do segundo tempo "doeu", no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"Obviamente que um gol no último minuto dói. Mas acabou a primeira parte do jogo e teremos uma segunda parte muito longa para jogar, vamos ver o que acontece. Temos que nos preparar para a segunda parte do jogo", afirmou o treinador, tentando não se abalar pelo resultado negativo, em Bogotá.

Aguirre evitou apontar culpados e causas para a derrota. Ele se mostrou satisfeito com a atuação da equipe e destacou boas iniciativas no ataque, com Nilmar e Lisandro López. "Tivemos algumas possibilidades, que não convertemos. Me lembro de um lance de Lisandro, outro de Nilmar, que foram opções muito favoráveis. Não conseguimos fazer o gol", lamentou.

Apesar do revés, o técnico não perdeu a confiança no seu time. Ele aposta em uma boa vitória do time gaúcho no jogo da volta, próxima quarta-feira, no Beira-Rio. "É momento de pensar em coisas positivas, pensar que em uma semana teremos um Beira-Rio lotado, tentando conseguir a classificação. O resultado não foi bom, mas acho que é possível que o Inter se classifique."