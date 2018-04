Após derrota, Dorival sinaliza mudanças no São Paulo para o 2º turno

O técnico Dorival Júnior, do São Paulo, reconheceu a situação crítica que o time enfrenta na temporada após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último domingo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado na Arena Fonte Nova, o clube paulista terminou a primeira metade do torneio na zona de rebaixamento.

Em coletiva depois do jogo, o treinador indicou que pode fazer alterações na equipe titular para a disputa do segundo turno do Brasileirão, que começa no próximo final de semana. "Alguma coisa vai ter que mudar e essa mudança parte de todos nós", disse o treinador. "Para que a confiança volte, é natural que você procure opções. Vamos trabalhar durante a semana as possíveis situações para que possamos melhorar de um turno para o outro".

Para Dorival, um dos principais problemas do time são as finalizações. "Está faltando efetividade e precisamos corrigir isso para ter sucesso e aproveitar mais a posse de bola que estamos tendo nos jogos. A equipe tem qualidade. Se não fosse assim, não teríamos posse de bola nem oportunidades de criação. É o último passe que não está entrando, a última movimentação não está sendo precisa."

Dorival disse ainda que espera corrigir problemas no setor ofensivo da mesma forma como acredita ter conseguido superar falhas na defesa. "Precisamos trabalhar. Conseguimos corrigir muitas coisas, o aspecto defensivo que vinha tendo brechas, conseguimos correções. Sofremos o primeiro numa jogada bem feita, a única que o Bahia conseguiu se infiltrar. Em razão disso, o segundo gol veio logo em seguida. Realmente, isso deixou as coisas muito mais complicadas".

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, às 11h, contra o Cruzeiro, no Morumbi, pela 20ª rodada do torneio, a primeira do segundo turno. O time tricolor está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 19 pontos.