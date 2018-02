Após derrota em Santo André, Carille faz duas mudanças no Corinthians

No primeiro treino para a partida diante do São Bento, quarta-feira, na Arena Corinthians, o técnico Fabio Carille ensaiou duas mudanças importantes. No meio-campo, ele escalou Marquinhos Gabriel no lugar de Clayson; na defesa, testou Henrique no lugar de Pedro Henrique.

O meia Rodriguinho afirmou que as mudanças no Corinthians foram apenas “opção do treinador”. Com a mudança, Carille pretende que o time fique mais com a bola nos pés e defina com a jogada com mais paciência. “Não erra o passe. Tem de ser no pé”, gritou o treinador durante o treino. Além disso, quer mais experiência no setor defensivo.

A escalação de Carille no treino desta segunda-feira foi Cássio, Fagner, Balbuena, P. Henrique e J. Capixaba; Gabriel; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Jadson e Romero; Júnior Dutra.

Na parte final do treino, Carille fez um teste e trocou Júnior Dutra por Danilo. O veterano de 38 anos, que ainda não atuou em 2018, fez papel de pivô.