Após derrota, Felipão admite falta de padrão de jogo

"Não dá para dizer que temos padrão. Se nós tivéssemos, teríamos que ter resultados melhores e não estaríamos nessa situação", admitiu o comandante, que agora já começa a temer o risco de rebaixamento na competição nacional, apesar de o Palmeiras estar sete pontos à frente do Cruzeiro, time que hoje encabeça o grupo dos quatro últimos colocados.

O treinador ainda negou que falte motivação aos jogadores do Palmeiras e um incentivo maior da comissão técnica na busca pelas vitórias. Ao comentar a conversa que teve com os jogadores na preleção do confronto com o Coritiba, Felipão lamentou o fato de o time não conseguir engrenar no Brasileirão.

"A gente tenta mostrar isso e passa na palestra (dada antes das partidas) que a nossa vida neste momento são três pontos e qualquer jogo vale três pontos. Estamos fazendo isso há três ou quatro jogos, mas não estamos encontrando nada que dê certo para que a gente consiga esses três pontos", acrescentou.

SEM GABRIEL SILVA E SEM RIVALDO - O Palmeiras está negociando o lateral-esquerdo Gabriel Silva com a Udinese, da Itália. O jogador, que estava relacionado para a partida contra o Coritiba, foi liberado para viajar para a Europa e passar por exames médicos no novo clube.

O clube alviverde tem, em parceria com o Rio Claro, 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos que apareceu bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado mas não conseguiu se firmar na equipe titular. O resto pertence ao Grupo DIS, que confirmou a negociação, embora nenhum diretor do clube tenha falado sobre o assunto.

O jogador poderia enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, em Porto Alegre, porque o lateral Rivaldo tomou o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e está suspenso. O Palmeiras também não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno contra o time gaúcho pelo mesmo motivo. Por outro lado, Valdivia está liberado para atuar.